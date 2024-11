Câmara dos Deputados já gastou mais de R$ 5 bilhões em 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A dois meses do fim do ano, as despesas pagas pela Câmara dos Deputados em 2024 superaram 5,22 bilhões de reais.

O valor representa 66% de todo o orçamento da Casa previsto para este ano.

Cada deputado tem direito a auxílio moradia ou apartamento funcional mantido pela Câmara, verba para contratar assessores e para pagar gastos com combustíveis, passagens aéreas e outras despesas associadas ao mandato parlamentar.