Câmara comemora 50 anos do Programa de Imunização em ato com Felipe Neto

A Câmara dos Deputados vai comemorar a partir das 14h desta terça os 50 anos de criação do Programa Nacional de Imunização, com uma cerimônia no Salão Negro que terá a participação participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, do médico Dráuzio Varella e do influenciador Felipe Neto.

A iniciativa é da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, presidida pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), em parceria com o Ministério da Saúde e a Interfarma, entidade setorial que reúne as principais farmacêuticas que atuam no país.

“O nosso objetivo é criar lastro na sociedade, com o apoio de pessoas como o dr. Dráuzio e o Felipe Neto, que serão embaixadores da vacina, e, também, em outros segmentos, para recuperarmos os índices de coberturas vacinais, que já tivemos um dia, e impedirmos o retorno de doenças como o sarampo e a poliomielite. É uma luta de toda a sociedade”, destacou Malafaia.

O ato terá ainda a aplicação de vacinas contra a covid-19 e Influenza, para funcionários e participantes do evento.

