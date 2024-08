Caixa-preta das emendas precisa ser investigada a fundo

Não deixa de ser bizarro que as principais autoridades da República tenham que largar suas agendas em Brasília para se reunirem, em clima de resolução de conflitos, e decidir, ao final, que todos concordam que o dinheiro público deve ser gasto com transparência, correção e rastreabilidade.

Desmoralizador, para o Congresso, que o gasto público nos últimos anos, com a invenção dessa engenharia secreta de emendas parlamentares, não tenha seguido esse padrão. É preciso que tudo seja investigado. Afinal, muito dinheiro público fluiu por esse ralo e até hoje pouco foi feito pelos órgãos de controle a esse respeito.

No início do mês, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a CGU faça, em até 90 dias, uma auditoria em todos os repasses de emendas parlamentares, de qualquer modalidade, que beneficiaram organizações não governamentais e demais entidades do terceiro setor entre 2020 e 2024.

Seria o caso de ampliar as investigações para todo o dinheiro público gasto nesses dutos, já que todos concordam que transparência e correção são essenciais.