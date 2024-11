Caixa Cultural realiza exposição internacional de fotojornalismo em SP

Até o dia 10 de novembro, o espaço Caixa Cultural São Paulo estará apresentando a edição deste ano do World Press Photo, um concurso anual criado em 1955 que dá destaque aos talentos do fotojornalismo e da narrativa visual de todo o mundo.

A exposição de 2024, que começou em 14 de setembro, traz trabalhos de profissionais reconhecidos por um júri independente e avaliados de acordo com quatro categorias: individual, reportagem, projetos de longo prazo, e formato aberto.

Fazem parte do acervo da exposição fotografias selecionadas entre 61.062 inscrições de 3.851 fotógrafos vindos de 130 países. No total, foram 24 projetos vencedores e seis menções honrosas, num total de 33 fotógrafos de 25 países: Argentina, Austrália, Azerbaijão, Brasil, Canadá, China, República Democrática do Congo, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irã, Japão, Myanmar, Palestina, Peru, Filipinas, África do Sul, Espanha, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela.

Entre os destaques, está a foto vencedora do prêmio “foto do ano”, do palestino Mohammed Salem, da Agência Reuters. Com o nome “Uma Mulher Palestina Abraça o Corpo de Sua Sobrinha”, o fotojornalista representou a perda de uma criança, a luta do povo palestino e as 33.000 pessoas mortas na Palestina, além de simbolizar o custo do conflito e fazer uma declaração sobre a futilidade de todas as guerras.

“O visitante tem a oportunidade de dar um passeio pelo mundo inteiro com as fotos premiadas pela Fundação World Press Photo”, explica Raphael Dias e Silva, curador e gerente da exposição.

Brasileiros

Do total de 33 fotógrafos com trabalhos selecionados para o evento, quatro são brasileiros. Lalo de Almeida foi premiado na categoria Individual América do Sul com o trabalho “Seca na Amazônia”. Radicada em Brasília, Gabriela Biló recebeu menção honrosa pelo trabalho “Insurreição”. Além disso, Felipe Diana e Renata Brito foram premiados na categoria formato aberto com “À Deriva”.

No próximo dia 9, penúltimo dia da exposição, a partir das 11h, Biló e Almeida vão participar de uma palestra como parte da programação, onde abordarão suas carreiras e experiências no fotojornalismo e na fotografia documental, além de responder perguntas da plateia. A mediação do encontro estará a cargo da fotojornalista Mônica Zarattini.