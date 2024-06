Caiado vê erros de Haddad e diz que Fazenda “não é lugar para amadores”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador de Goiás e postulante ao Planalto em 2026, Ronaldo Caiado avalia que o ministro Fernando Haddad cometeu erros básicos ao gestar a MP do PIS-Cofins sem debater antes o tema com a classe política e com o próprio empresariado.

“O Haddad construiu o próprio calvário. Foi com muita sede ao pote para arrecadar e acabou quebrando o pote”, diz o governador.

O fato de tudo ter ocorrido enquanto o ministro visitava o Papa Francisco no Vaticano também é citado por Caiado como uma falha do “desgoverno” conduzido por Lula.

“Haddad achou que iria editar uma MP dessas, viajar até o Papa e voltar com o Congresso e o setor produtivo dizendo amém. Parece médico formado em curso on-line. A Fazenda não é lugar para amadores”, diz Caiado.

Caiado prevê um cenário turbulento para o governo conseguir concluir a regulamentação da reforma tributária, já que segue buscando ampliar arrecadação para poder elevar os gastos.

Nesta quinta, Haddad até falou em “revisão de gastos” para o próximo ano. O problema, no entanto, é de credibilidade. Lula já disse em palanques que é proibido falar, por exemplo, que reajuste salarial é gasto. “É investimento”, disse o petista.