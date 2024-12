Caiado assina contrato para o retorno da MotoGP ao Brasil, em Goiânia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assina nesta quinta-feira o contrato para a realização de cinco corridas da MotoGP em Goiânia, de 2026 a 2030.

A categoria principal do Campeonato Mundial de Motovelocidade já foi realizada na capital goiana entre 1987 e 1989 — há 35 anos. O acordo marca o retorno das corridas ao Brasil após mais de 20 anos. A último Grande Prêmio da MotoGP no país ocorreu em 2004, no Rio de Janeiro. A categoria também já teve uma edição em São Paulo, em 1992.

“Nós estamos hoje fazendo algo que é de uma relevância ímpar. É um esporte que tem a mesma quantidade de apoiadores, torcedores, entusiastas que a Fórmula 1. Nós esperamos aqui uma presença tranquilamente de mais de 300.000 pessoas. Acredito que vai gerar uma receita aqui no estado próxima de 1 bilhão de reais”, afirmou Caiado ao Radar.

O contrato será assinado pelo governador e por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, que detém os direitos comerciais da MotoGP. Também estará presente o CEO da IMM Esporte e Entretenimento, Alan Adler, promotor do GP de São Paulo de F1, no Autódromo de Interlagos. Segundo Caiado, ele será responsável pela parte de infraestrutura e organização do projeto.

“Vai ser um grande evento para Goiás e paro Brasil. O que tem de motociclista, o que tem de cara apaixonado da MotoGP é impressionante. É o Brasil inteiro me ligando”, comemorou o governador.

