Cade avança em investigação contra Cartel de Cafeterias de Aeroportos

Investigando o Cartel das Cafeterias de Aeroportos — só quem já tomou um pingado por lá sabe a dor no bolso –, o Cade acaba de intimar empresas e proprietários investigados no caso a abrirem suas finanças no prazo de dez dias.

O objetivo da medida é conhecer os dados financeiros dos alvos para quantificar futuramente o valor das sanções que serão eventualmente aplicadas. O caso é relatado pelo conselheiro Carlos Jacques Vieira Gomes.

“É relevante a obtenção dos dados financeiros dos representados do caso em apreço, uma vez que tais informações podem influenciar na dosimetria de eventual sanção que venha a ser aplicada por esta autarquia. Com relação às pessoas físicas, o precedente ora citado registra ser pertinente se obter o rendimento anual bruto atual e as informações atualizadas sobre o patrimônio dos representados, como forma de se avaliar a sua capacidade econômica”, diz o despacho do órgão.