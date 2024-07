Bruno Dantas vai fazer a estreia do TCU em Conselho de Auditores da ONU

O presidente do TCU, Bruno Dantas, vai representar o tribunal nesta terça e quarta-feira em uma reunião do Conselho de Auditores da ONU, em Nova York.

A 78ª sessão regular do Board of Auditors vai marcar a transferência da vaga do Chile para o Brasil, inaugurando o mandato de seis anos do TCU no grupo. A eleição ocorreu em novembro do ano passado.

Na sua estreia no conselho, Dantas vai apresentar o plano de auditoria, cuja primeira fiscalização é verificar a atuação da missão de paz das Nações Unidas em Kosovo.

O grupo realiza auditoria externa das finanças da ONU, de seus fundos, programas e missões de paz.

O TCU criou uma unidade especializada para atuar no conselho, a Secretaria de Controle Externo da Organização das Nações Unidas, que reúne cerca de 70 auditores do tribunal, da CGU e de tribunais de contas dos estados, Distrito Federal e municípios.