Bruno Dantas recebe equipe econômica nesta quarta no TCU

O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, o relator das contas do presidente da República para o exercício de 2024, ministro Jhonatan de Jesus, e o corpo técnico do tribunal vão receber, nesta quarta, a equipe econômica do Ministério da Fazenda na sede da Corte de Contas.

Na reunião serão apresentadas as medidas adotadas pelo governo para cumprir a meta do resultado primário de acordo com o arcabouço fiscal.

Estarão presentes o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.