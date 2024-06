Brasília terá protesto contra PL do aborto nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto vai realizar, nesta quinta, uma manifestação contra o PL do aborto em discussão no Congresso.

O “Ato em repúdio ao PL 1904/2024 – Criança não é mãe” vai acontecer na entrada de um dos anexos da Câmara, a partir de 13h.

Depois da forte reação popular nas ruas, os deputados decidiram deixar a análise da matéria para o fim do ano. Uma comissão foi criada para discutir o tema.