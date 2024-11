Brasileiros que hostilizaram Moraes em Roma apresentam retratação ao STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os passageiros brasileiros que hostilizaram o ministro do STF Alexandre de Moraes e sua família, no aeroporto de Roma, em julho de 2023, apresentaram à Corte um pedido de retratação. O documento assinado pelos advogados e pela própria família Mantovani foi encaminhado ao ministro Dias Toffoli, relator do caso, nesta quarta-feira, 27.

Em julho deste ano, Roberto Mantovani Filho, Andreia Munarão e Alex Zanatta Bignotto foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real, quando há violência (no caso de Mantovani). Andreia é esposa dele e Bignotto, genro.

Com o pedido, o caso pode até ser encerrado e os acusados, se livrarem da possível pena, se fossem condenados. A análise caberá a Toffoli.