Brasil resgatou 8.400 pessoas de situação análoga à escravidão em 3 anos

De 2021 a 2023, foram resgatados no Brasil cerca de 8.400 trabalhadores em situações análogas à escravidão. Os dados são do “Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas”, lançado esta semana pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a maior parte das pessoas resgatadas, 37% (ou 3.162 trabalhadores e trabalhadoras), concentra-se na faixa etária de 18 a 29 anos.

Do total, 80% das pessoas resgatadas são negras, 18% brancas e 2% indígenas.

Um dos entrevistados para o relatório, pertencente a instituição pública nacional de assistência às vítimas desse tipo de tráfico de pessoas, alerta para o aumento do resgate de estrangeiros em situações análogas à escravidão no Brasil.

“Temos encontrado mais argentinos que antes, ainda muitos paraguaios, principalmente de indígenas, naquela fronteira com o Mato Grosso Sul, os indígenas transitam entre os dois países. E muitos desses indígenas paraguaios acabam vindo pra cá e sendo vítimas de trabalho escravo na abertura de pasto, no cultivo de soja na região do Mato Grosso do Sul”, afirmou.