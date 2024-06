Brasil quebrará recorde de turistas internacionais em 2024, prevê ministro

Com a alta no número de turistas internacionais que visitaram o país nos primeiros cinco meses do ano (3,2 milhões), o ministro Celso Sabino projeta que o Brasil vai quebrar neste ano o recorde histórico de 2018, quando 6,6 milhões de estrangeiros desembarcaram por aqui.

Só em maio, o volume de viajantes (335.652) foi 14,8% maior que no mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a maio, o aumento foi de 8,6% na comparação com 2023.

A meta do Ministério do Turismo é alcançar a marca de 10 milhões visitantes anuais até 2027.

Outro patamar

O projeto de lei que legaliza cassinos no país, que passou em votação apertada na CCJ do Senado nesta semana, mais de dois anos depois de ser aprovado pela Câmara, é visto por Sabino como a bala de prata para mudar o patamar do setor no país — e quebrar a barreira dos 6 milhões de turistas internacionais por ano.

No início do mês, ele recebeu o CEO do Hard Rock International, Jim Allen, que demonstrou interesse em investir alguns bilhões de reais no negócio.