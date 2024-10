Governo lança programa que visa amadurecimento digital das empresas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal lançou nesta segunda-feira uma nova etapa do programa “Brasil Mais Produtivo”, projeto que foca no desenvolvimento digital, ou seja, tecnológico, das micro, pequenas e médias empresas.

Uma pesquisa feita pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão ligado ao governo, e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), mediu a capacidade das empresas nacionais de adotarem e utilizarem a tecnologia para melhorar suas operações, compondo o Índice de Maturidade Digital (IMD) das companhias.

Ao todo, foram ouvidos 6.933 negócios em todo o país, incluindo microempresas, empresas de pequeno porte e, de forma inédita, microempreendedores individuais (os MEIs). Em uma escala de 0 a 80, o IMD dos pequenos negócios registrou 35 pontos, indicando que ainda há espaço para evoluir na trajetória rumo à transformação digital.

Por isso, o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, disse à coluna que uma das modalidades do programa apoiará 300 projetos de inovação para impactar a produtividade das companhias. De acordo com Cappelli, a meta é chegar até 2026 com outro patamar de maturidade.

Segundo o governo, o investimento previsto para o projeto é de R$2.037 bilhões, que serão destinados, portanto, ao engajamento digital de 200 mil indústrias, e atendimento presencial a 93 mil empresas até 2027.