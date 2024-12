Brasil está próximo de bater a meta de vacinação contra o vírus do HPV

O Ministério da Saúde divulgou, recentemente, dados que apontam que o Brasil está próximo de atingir a meta de vacinação contra o vírus do HPV. O objetivo é chegar a 90% do público-alvo vacinado, composto por meninas e meninos de 9 a 14 anos. O resultado é uma continuação do que já vinha ocorrendo nos últimos dois anos. No ano passado, quase 85% do público-alvo já tinha sido imunizado. Entre adolescentes com 14 anos, a cobertura passou de 96%.

Entre 2022 e 2023, as doses aplicadas da vacina HPV aumentaram mais de 42% – de 4,3 milhões de doses para mais de 6,1 milhões de doses aplicadas. Quanto ao público feminino, o aumento foi de 16%, e no masculino, o incremento chegou a 70%.

Ministra da Saúde, Nísia Trindade disse que os números são consequência também do trabalho feito nas escolas.

“Essa estratégia foi fundamental, aproximando o cuidado da população e fortalecendo a cultura da prevenção desde a infância. Esse é um compromisso do governo com a saúde pública e a proteção das futuras gerações, reafirmando nosso dever de levar políticas de prevenção aonde o público-alvo está”, afirmou.

Resgate vacinal

O governo estima que quase 3 milhões de pessoas entre 15 e 19 anos não se vacinaram contra o HPV, ou seja, 21% da população dessa faixa etária. Nessa esteira, outro objetivo do governo é alcançar essa parcela dos brasileiros.

Diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Eder Gatti destacou o desafio da comunicação para mobilizar a população a se vacinar e combater desinformações.

“É uma vacina com uma tecnologia fantástica, com eficácia e segurança alta, que não tem evento de alteração orgânica importante. E agora ela é aplicada em apenas uma dose, o que facilita a operação. Ela foi injustiçada e a gente precisa colocar ela de volta ao patamar que ela merece. É uma vacina que vai nos ajudar a eliminar o câncer de colo de útero”, declarou.

