Brasil e Itália terão acordo de combate ao tráfico internacional de drogas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, selaram nesta quinta-feira, em Roma, as negociações com autoridades da Itália para a assinatura de um acordo de cooperação entre os governos no combate ao tráfico internacional de drogas.

O plano é fortalecer a coordenação e apoiar as atividades conjuntas de investigação no campo do combate ao tráfico de entorpecentes e precursores químicos – medicamentos contendo ingredientes ativos com ação psicoativa, cujo uso é considerado doping – , além das chamadas “novas substâncias psicoativas”.

Acertar os detalhes finais do acordo foi o principal tema da reunião que Lewandowski e Rodrigues tiveram nesta quinta com o diretor do Departamento de Segurança Pública e chefe da Polizia di Stato da Itália, Vittorio Pisani.

“O Memorando Operacional Antidrogas entre o Departamento de Segurança Pública do Ministério do Interior da República Italiana e a Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública será assinado durante a visita da primeira-ministra Giorgia Meloni ao Brasil, por ocasião do G20”, afirmou Lewandowski.

Pisani, do governo italiano, apresentou às autoridades brasileiras o modelo de coordenação entre as forças de segurança locais, visto no Palácio da Justiça como um exemplo prático para alimentar o debate sobre a PEC da Segurança Pública.

A proposta de Lewandowski é constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e redefinir as competências do governo federal e dos estados e do Distrito Federal no combate à violência e à criminalidade e na elaboração de políticas públicas na área.