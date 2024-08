Brasil e Alemanha estudam criação de hub de hidrogênio verde em Cubatão

Os governos do Brasil e da Alemanha encomendaram um estudo de viabilidade sobre a criação de um hub de hidrogênio verde em Cubatão (SP), cidade da Baixada Santista que já foi considerada a mais poluída do mundo pela ONU e ganhou o apelido de “Vale da Morte”.

Há dez dias, um evento com representantes de empresas como Yara, Petrobras e Unipar marcou o lançamento do projeto de estudo de viabilidade do “HUB de Hidrogênio Verde e Power-to-X” (PtX), que, se sair do papel, será primeiro do mundo dedicado a essa fonte de energia.

À frente da iniciativa está o H2Brasil, projeto fruto da parceria entre a Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional (GIZ) e o Ministério de Minas e Energia brasileiro dentro do arcabouço da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. O financiamento vem do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha.

O H2Brasil escolheu a consultoria de inovação Pieracciani para tocar o estudo de viabilidade do HUB Cubatão.

Em 7 de novembro, haverá um evento para a divulgação do Relatório Final do Estudo de Viabilidade do HUB. Será aberto ao público, mas a participação está vinculada à demonstração de interesse dos atores. A Pieracciani considera o evento crucial para apresentar os avanços obtidos e discutir os próximos passos para a implementação do HUB de Hidrogênio Verde.

“Esse projeto pioneiro não apenas promete reduzir as emissões de poluentes, mas também, posicionar Cubatão como um modelo de transformação sustentável para outras cidades industriais no Brasil e no mundo”, afirma Valter Pieracciani, fundador e CEO da Pieracciani.