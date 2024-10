Brasil concedeu mais de 11 mil vistos a imigrantes desde janeiro de 2023

O Brasil concedeu cerca de 11,2 mil vistos de acolhida para imigrantes vindos de países afetados por conflitos ou crises humanitárias entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Os instrumentos têm o objetivo de proteger migrantes em situação de vulnerabilidade e assegurar a eles proteção e acolhimento no território brasileiro.

Neste período, segundo o DataMigra BI, instrumento digital do governo que computa os dados referentes à imigração, os afegãos foram os que mais receberam vistos humanitários pelo Brasil: 6.149. Em segundo lugar, estão os haitianos, com 4.119, seguidos pelos sírios, com 926, e os ucranianos, com 8.

A concessão dos vistos de acolhida é fruto de portarias interministeriais firmadas entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores.

“O Brasil tem se destacado há décadas pela política assertiva de concessão de visto temporário e de autorização de residência para acolher humanitariamente nacionais de países afetados por conflitos ou crises humanitárias”, ressalta o coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados, Pedro Henrique Cícero.

O Comitê é um órgão colegiado vinculado ao MJSP.