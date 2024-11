Braga Netto não foi preso “por muito, mas muito pouco”, diz investigador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Segundo a Polícia Federal, o general e ex-ministro de Jair Bolsonaro Walter Braga Netto abrigou a reunião do plano de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, no fim de 2022, em Brasília.

Indiciado pela PF nesta quinta, no relatório enviado a Moraes no STF, o general não foi preso, nas palavras de um investigador, “por muito, mas muito pouco”.

Braga Netto, aliás, sentiu o golpe — com o perdão do trocadilho. Tão logo foram divulgadas as provas da PF, o general se recolheu e não atendeu mais o telefone. “Quem anda sozinho acaba sozinho”, diz um aliado ignorado.