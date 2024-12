Braga deve ler relatório de PLP da reforma tributária na CCJ do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O relator do projeto que regulamenta o Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS) da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), deve apresentar seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta segunda-feira.

Além de ter apresentado suas ideias para o texto ao grupo de trabalho do PLP na Câmara, Braga também conversou sobre seu relatório com o presidente da outra Casa, Arthur Lira (PP-AL), em uma tentativa de evitar que os deputados desfaçam sua versão do projeto.

Na última terça-feira, o líder emedebista já havia se encontrado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na sexta, começou o dia reunido em seu gabinete no Senado com a consultoria da Casa e o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy.

A expectativa é ler o relatório na CCJ do Senado nesta segunda-feira e, de forma praticamente imediata, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), conceder vista coletiva, adiando a discussão e a votação por 48 horas.

Com isso, o colegiado retomaria a deliberação e poderia dar continuidade à tramitação do projeto na quarta-feira.

O trabalho de Braga tem se amparado nos consultores do Senado, liderados por Danilo Aguiar – o mesmo que assessorou o emedebista durante a tramitação e votação da Emenda Constitucional da reforma tributária no ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou e promulgou o novo modelo tributário sobre o consumo.

