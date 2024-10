Boulos vai a “entrevista de emprego” com Marçal nesta sexta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), aceitou o convite feito pelo seu ex-concorrente, Pablo Marçal (PRTB) para uma sabatina ao vivo em suas redes sociais. Com milhões de seguidores em suas plataformas, o ex-coach chamou o evento de “entrevista de emprego”, onde, segundo ele, o objetivo será proporcionar um espaço de diálogo e esclarecimento das propostas, permitindo que o público conheça mais sobre as visões e planos do deputado para a cidade.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também foi convidado por Marçal, mas não respondeu ao convite. Contudo, a agenda de campanha divulgada pelo candidato não inclui o evento, que está marcado para às 12h, desta sexta-feira.