Boulos e Nunes despontam em gastos com impulsionamento de redes sociais

Os candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) e Ricardo Nunes (MDB) estão entre os três que mais investiram em impulsionamento de redes sociais para o primeiro turno das eleições em 2024. Boulos lidera a lista, com gastos de 6,07 milhões de reais, enquanto Nunes ocupa a terceira colocação, com 4,48 milhões de reais. Entre os dois, em segundo lugar ficou José Sarto (PDT), derrotado na disputa à prefeitura de Fortaleza (CE), com 4,92 milhões de reais. O levantamento é do instituto Nexus, da FSB Holding, e foi divulgado nesta terça-feira, 15.

A soma dos gastos dos 20 primeiros da lista é de 34,7 milhões de reais, o equivalente a 20,4% do total. Contudo, desse grupo, apenas quatro candidatos foram eleitos já no primeiro turno, enquanto sete foram derrotados. Os outros nove passaram para o segundo turno.

No “top 20”, os que mais gastaram estão em capitais. No entanto, há cinco candidatos de cidades menores: Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania), que seguiram para o segundo turno na disputa pela prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), Professor Alcides (PL), no segundo turno da eleição para a prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO), Arnaldinho Borgo (Podemos), eleito prefeito de Vila Velha (ES), e Nicolaci (PL), que perdeu a disputa pela prefeitura do Guarujá (SP).

Além disso, somente dois candidatos desse grupo disputaram o cargo de vereador: Rubinho Nunes (União), com gastos na ordem de 1,2 milhão de reais, e Lucas Pavanato (PL), com 542.000 reais, ambos eleitos para a Câmara de São Paulo.