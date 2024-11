O Boticário patrocinará Gabriel Bortoleto na reta final da F2

O Grupo Boticário anunciou nesta terça-feira um acordo pontual de patrocínio com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre a Fórmula 2 e foi anunciado recentemente como piloto da Sauber na Fórmula 1 em 2025.

O patrocínio cobrirá os grandes prêmios de Lusail, no Catar, e em Yas Marina, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, as duas etapas finais da atual temporada.

Atualmente, Gabriel lidera o campeonato. “Para nós no Boticário, uma empresa com 47 anos de história no Brasil, é simbólico estar com um piloto de 20 anos que vem conquistando seu espaço a cada corrida. Ele representa a coragem, ambição e a intensidade de viver cada conquista, todos os atributos de Malbec. Patrociná-lo reforça o nosso compromisso em celebrar trajetórias autênticas e construir um legado duradouro”, diz Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do grupo.