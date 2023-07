Botafogo, Cruzeiro e Vasco devem assinar com investidores da LFF

Botafogo, Cruzeiro e Vasco devem assinar nesta semana um acordo de investimento com os fundos LCP e Serengeti, exatamente no mesmo modelo do contrato assinado na última sexta pelos membros da Liga Forte Futebol. Os três clubes concordaram com os mesmos termos e passarão a negociar seus direitos em conjunto com a LFF, no mesmo bloco comercial.

Com a adesão das três SAFs, esse bloco comercial se fortalece e chega a 65% dos times que disputam a Série A, considerando a média dos últimos cinco anos. Os jogos controlados por este bloco atinge 60% da média histórica de audiência (TV aberta e fechada) e dos jogos dos 12 clubes de maior torcida do país.

Siga