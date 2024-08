Bombeiros de SP usam tecnologia de empresa brasileira contra queimadas

Diante do aumento de queimadas no estado de São Paulo, a Imagem Geosistemas disponibilizou uma ferramenta de monitoramento com base na tecnologia de sistema de informação geográfica (GIS) para auxiliar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate aos incêndios.

O painel interativo para monitorar focos de calor permite ao usuário identificar a região com maior índice de incêndio e responder mais rapidamente aos incidentes. Só no mês de agosto, a plataforma registrou cerca de 14.000 focos de calor em território paulista.

Segundo o especialista em desastres naturais Vitor Zanetti, da Imagem Geosistemas, a previsão é que o mês de setembro siga sem chuvas no estado.

A plataforma desenvolvida pela empresa usa o sistema ArcGIS, integrando dados de satélites e sensores remotos para fornecer informações precisas e atualizadas sobre a localização e intensidade dos focos de calor em todo o estado.

O painel é atualizado em tempo real, a cada 15 minutos, com informações enviadas pelo satélite VIIRS, da NASA.

“Com informações em tempo real, é possível direcionar as equipes com maior rapidez e precisão, reduzindo o tempo de resposta e minimizando os danos causados pelos incêndios”, diz Zanetti.