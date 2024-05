“Bom dia, presidente”: Lula participa de programa de rádio da Secom e EBC

Lula vai conceder na manhã desta terça-feira uma entrevista a radialistas de todo Brasil para falar sobre as últimas ações do governo federal, no programa “Bom dia, presidente“, uma produção da Secom em parceria com a EBC.

Interrompido durante sete anos, o projeto foi retomado em junho do ano passado, com 27 ministros entrevistados no “Bom dia, ministro”.

A edição especial com Lula será transmitida diretamente dos dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília.

Durante seus dois primeiros mandatos, o petista concedia entrevistas — inicialmente quinzenais e depois semanais — em rede pública, no “Café com o presidente”.

No ano passado, ele participou de transmissões ao vivo pela internet, batizadas de “Conversa com o presidente”, mas as lives acabaram sendo suspensas.