Bolsonaro vai a São Paulo recuperar terreno com o eleitorado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro, como mostrou o Radar há alguns dias, foi cobrado por aliados por viajar demais para o interior do país e negligenciar os grandes centros, como São Paulo, nessa pré-campanha.

Para mudar o rumo dessa estratégia, que agora passará a privilegiar as regiões com maior concentração de eleitores, o presidente vai à capital paulista nesta quinta inaugurar os reservatórios do Córrego Ipiranga.

Bolsonaro tentará eleger seu ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, governador dos paulistas, uma dura tarefa.