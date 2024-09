Bolsonaro terá maratona de viagens antes do 1º turno, mas ignora Nunes

Na última semana antes do primeiro turno das eleições municipais, a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro prevê uma maratona de viagens a oito cidades de três estados. Apesar de ter compromissos marcados em três municípios de São Paulo, ele não deverá passar pela capital paulista, onde apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Nesta segunda-feira, Bolsonaro deverá participar de um ato em Vitória, no Espírito Santo. No dia seguinte, o presidente de honra do PL tem agendas em São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá, no estado de São Paulo.

Na quarta, o ex-presidente deverá chegar ao Rio de Janeiro para participar de atos de campanha nos municípios de Duque de Caxias e Angra dos Reis. Na quinta, irá para a capital, onde apoia o deputado federal e candidato a prefeito Alexandre Ramagem (PL) e para Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De sexta a domingo, a agenda de Bolsonaro prevê compromissos na cidade do Rio de Janeiro, onde o seu filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, tenta a reeleição.