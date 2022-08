Bolsonaro supera Lula nas buscas do Google

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Google lançou nesta sexta-feira uma ferramenta para medir o interesse dos internautas pelos presidenciáveis. Jair Bolsonaro respondeu por 49% das pesquisas sobre candidatos a presidente na ferramenta de busca nos últimos sete dias.

Apesar de estar na frente nas pesquisas eleitorais, Lula não superou o seu rival. Das buscas pelos presidenciáveis, 42% eram sobre o nome do petista. Ciro Gomes teve 8% na mesma base de comparação e Simone Tebet, 1%. Os demais não pontuaram.

A despeito de Bolsonaro superar Lula nas buscas em geral, o PT gera mais interesse do que o PL do presidente. Das buscas pelos partidos dos candidatos nos últimos sete dias, 55% foram sobre o PT e 17%, sobre o PL. O PDT de Ciro teve 9%, enquanto o MDB de Tebet, 7%, o mesmo percentual do Partido Novo, de Felipe D’Avilla.

A plataforma vinculada ao Google Trends reúne ainda outras informações, como os estados que mais buscaram o nome de determinado presidenciável ou os principais termos associados aos candidatos. A ferramenta pode ser acessada por meio desta página.