Bolsonaro prepara longa viagem de campanha por Santa Catarina

Depois do ato na Avenida Paulista, neste sábado, Jair Bolsonaro prometeu a aliados de Santa Catarina que irá cumprir uma longa agenda no estado, percorrendo dez cidades onde os candidatos bolsonaristas lutam para conquistar prefeituras.

O ex-presidente deve ir, por exemplo, a Joinville, cidade mais importante do estado onde o bolsonarismo luta para derrubar o prefeito do Novo, Adriano Silva. O candidato de Bolsonaro na cidade é Sargento Lima, do PL.

O capitão também passará por Balneário Camboriú, onde o filho dele Jair Renan tenta se eleger vereador.

Jorginho Mello, o governador catarinense, deve acompanhar algumas dessas agendas.