Bolsonaro manda Guedes e Rogério Marinho ajudarem nas chuvas de Petrópolis

Jair Bolsonaro mandou os ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho prestarem “auxílio imediato às vítimas” da tragédia provocada pelas chuvas que caem intensamente desde terça em Petrópolis, cidade da serra fluminense.

O balanço na manhã desta quarta-feira era de 38 mortos e bairros inteiros arrasados por enxurradas de lama e deslizamentos de encostas.

Eventos como esse ocorreram nos últimos meses em Minas Gerais, na Bahia e em São Paulo. Bolsonaro foi criticado pela demora, por exemplo, em ir visitar pessoalmente os locais da tragédia em Minas na virada do ano.

Desta vez, Bolsonaro está fora do país, em uma missão oficial a Rússia, mas disse que tomou conhecimento do desastre e mandou seus auxiliares trabalharem.

“De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu sobre Petrópolis. Fiz várias ligações para os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes para o auxílio imediato às vítimas”, disse Bolsonaro, que afirmou ainda estar em contato com o governador do Rio, Cláudio Castro, do mesmo partido que o seu, o PL, que está na cidade atingida.

João Doria também se solidarizou com as vítimas no Rio. Ele disse ter oferecido a Castro apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de São Paulo em caso de necessidade.