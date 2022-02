Bolsonaro e Moraes têm primeiro olho no olho desde a guerra por depoimento

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes terão o primeiro olho no olho depois que, no fim de janeiro, o presidente descumpriu a ordem do ministro do STF e faltou ao depoimento na PF no inquérito que apura vazamento de informações sensíveis sobre a Justiça Eleitoral pelo chefe do Executivo.

Moraes será recebido por Bolsonaro no gabinete da presidência às 11h30 desta segunda-feira. Os dois estarão acompanhados de Edson Fachin. A visita é protocolar, mas cheia de significados.

Moraes e Fachin entregarão ao presidente o convite para a posse do novo comando do TSE, no fim deste mês. Fachin assumirá como presidente no lugar do ministro Luís Roberto Barroso, um dos alvos preferidos dos ataques do presidente. Já Moraes assume como vice do tribunal eleitoral.