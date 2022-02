Bolsonaro divulga como se fosse dele obra paga pelo governo de SC

Jair Bolsonaro usou as redes sociais neste fim de semana para fazer uma propaganda sobre os avanços das obras na BR-163, por meio de um vídeo originalmente publicado por uma deputada bolsonarista. O texto do presidente também fala em “obras a pleno vapor” e cita o ministro e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Além de o ritmo das obras estar atrasado, Bolsonaro posa de padrinho de uma obra que não é paga por ele. “O presidente e a deputada esqueceram de dizer no vídeo que 100% da obra é bancada com recursos estaduais, provenientes da iniciativa do governador Carlos Moisés, com apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina”, diz uma fonte do governo catarinense.

O Governo catarinense já repassou à empreiteira responsável pelas obras o valor de 6,6 milhões de reais, exatamente o valor de todas as medições registradas de outubro a dezembro de 2021. As medições de janeiro ainda não foram processadas.