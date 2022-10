Bolsonaro disse há um mês que meninas venezuelanas iriam ‘fazer programa’

Atualizado em 18 out 2022, 13h03 - Publicado em 18 out 2022, 12h58

No dia em que Jair Bolsonaro divulgou um vídeo com um pedido de desculpas pelo “constrangimento” que a “retirada de contexto” de suas declarações em uma entrevista na última sexta-feira podem ter causado a meninas venezuelanas que vivem no Distrito Federal, passou a circular nas redes sociais outro relato do presidente sobre o encontro com as adolescentes em 2020, feito há pouco mais de um mês. No último dia 12 de setembro, ele disse a um podcast que encontrou meninas de 14, 15, 16 anos que estavam se arrumando para “fazer programa” — expressão usada para se referir à prostituição.

No vídeo gravado nesta segunda, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da venezuelana María Teresa Belandria, considerada embaixadora do país vizinho pelo governo brasileiro, Bolsonaro disse que suas palavras “refletiram uma preocupação” da sua parte “no sentido de evitar qualquer tipo de exploração contra as adolescentes. E apontou que a senadora eleita e ex-ministra Damares Alves esclareceu as “dúvidas” e constatou que as mulheres eram “trabalhadoras”. As meninas estavam “arrumadas” por conta de um projeto social na comunidade.

“[Eu estava em] São Sebastião, em Brasília, a moto lá, tinha mais um pessoal comigo da segurança, daí parei numa esquina, tirei o capacete. Daí eu olhei pra trás tinha umas duas, três meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou atenção. Menina bonitinha, sábado, né? Mas por que chamou atenção? Eram parecidas. Eu vi que apareceu mais uma, mais outra. Eu desci da moto, ‘posso entrar?’. Entrei. Tinha umas 15 meninas nessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo, venezuelanas. Estavam se arrumando pra quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Pra fazer programa”, declarou Bolsonaro ao podcast Collab.

“Vocês acham que elas queriam fazer isso? Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa. Fugiram do paraíso do petróleo, que é a Venezuela. E eu fiz uma uma live ali, tá no YouTube, não falei nada explicitamente, mas você vai entender rapidamente qual foi minha conversa com elas. Eu quero isso pra minha filha de 11 anos de idade?”, acrescentou.

Assista a fala do presidente no dia 12 de setembro:

https://youtube.com/clip/UgkxBDR7GZcBRMvKD4xyt8U_QeLtFIeTanz_

Na fala da sexta-feira passada, que causou polêmica e a associação de Bolsonaro à pedofilia, o presidente disse que “pintou um clima” com as menininhas “bonitas” e “arrumadinhas”, e afirmou que elas estavam se arrumando para ganhar a vida. Leia a seguir o relato:

“Vou te contar um lance aqui, ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se eu não me engano, num, sábado, de moto. O pessoal sempre dá porrada, né?, ‘o cara passeando de passeando de moto’. Passeio de moto, sim, passeio de jet ski, passeio de cavalo, de jegue, né? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas três, quatro, bonitas de 14, 15 anos, arrumadinhas, num sábado, numa comunidade, e vi que era meio parecidas. Pintou um clima, voltei, ‘posso entrar na tua casa?’. Entrei, tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando sábado, pra quê? Ganhar a vida. Você quer isso pra tua filha que tá nos ouvindo aqui agora?“.