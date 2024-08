Bolsonaro chama militância para convenção de Nunes, que terá fala de Temer

O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nesta quinta-feira convocando sua militância para a convenção do MDB que vai oficializar à candidatura à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do seu candidato a vice, Ricardo Mello Araújo (PL) — indicado por Bolsonaro.

O evento vai acontecer às 10h do próximo sábado, no pátio da Alesp, e terá, entre outras falas, um discurso do ex-presidente Michel Temer.

“Caso possível, peço comparecer. Será o nosso encontro com a democracia e com o futuro do Brasil. Um abraço a todos, até lá”, diz Bolsonaro na gravação, que termina com fotos dele ao lado de Mello Araújo e do ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo.