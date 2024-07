Bolsonaro antecipou decisão do TCU contra Secom de Lula

O TCU determinou nesta quarta a suspensão da licitação de comunicação digital de 197 milhões de reais realizada pela Secom da Presidência da República.

A decisão do tribunal seguiu parecer do ministro Aroldo Cedraz, que viu “extrema gravidade” nos indícios de irregularidades envolvendo o processo no Planalto.

Na terça, um dia antes de o TCU suspender a licitação, Jair Bolsonaro anunciou nas redes o cancelamento da licitação.

“Aumento do preço dos combustíveis, inflação, perdão de multas que soma mais de R$1 bilhão, leilão do arroz, licitação de comunicação cancelada, piada mundial, destruição da liberdade, interferência onde pode e tudo mais, taxação de aplicativos de motoristas, taxação das blusinhas, taxação de carnes, pé de galinha para o povo, defensor de terroristas, MST invadindo terras, taxação de heranças e etc. Dá pra entender só um pouquinho do porque das ações inconcebíveis da globo e do sistema”, escreveu Bolsonaro.

O pedido de suspensão foi apresentado ao TCU pelo Ministério Público junto ao tribunal, que também analisou representações de senadores da oposição sobre o mesmo tema.