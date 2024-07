BNDES vai apresentar Fundo Clima e programa de investimento a governadores

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai realizar logo mais, a partir das 10h, uma reunião com governadores do Consórcio Brasil Verde, que é composto por 15 estados, para apresentar detalhes do Fundo Clima e do Programa BNDES Invest Impacto.

O objetivo do encontro é estimular a elaboração de projetos estaduais que possam ser financiados pelo banco e tenham como foco a mitigação das mudanças climáticas. A reunião vai acontecer na sede da instituição, no Rio de Janeiro.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos, Nelson Barbosa, vão participar da abertura do evento, ao lado do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que preside o consórcio, e de um representante do ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Clima atingiu 10,4 bilhões de reais com as novas condições anunciadas em abril deste ano e está vinculado ao MMA.

Continua após a publicidade

Já o Programa BNDES Invest Impacto possibilita que os governos estaduais apresentem um conjunto de investimentos e, depois, submetam o detalhamento técnico dos projetos individuais para aprovação do banco. A iniciativa tem condições favoráveis para projetos que reduzam vulnerabilidades socioeconômicas e promovam a mitigação e/ou adaptação às mudanças climáticas.

O Consórcio Brasil Verde é formado por Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe.