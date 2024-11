Biografia atualizada de Chico Buarque terá noite de autógrafos em SP

A escritora Regina Zappa lançará, no próximo dia 12, em São Paulo, o livro “Para Seguir Minha Jornada: Chico Buarque 80 Anos”. A obra é uma biografia atualizada do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, que comemora 80 anos em 2024.

Nesta edição do “Para Seguir Minha Jornada”, Zappa dá destaque aos últimos 13 anos da trajetória pessoal e profissional do cantor, trazendo, em relação às últimas edições do livro, novos capítulos que exploram lançamentos de discos, turnês e a influência do cenário político em sua vida.

Com previsão de início às 19h, na Livraria Drummond, que fica no Conjunto Nacional, loja 153, na Avenida Paulista, o evento possibilitará que o público tenha contato e receba autógrafos de Regina e da cantora Mônica Salmaso, autora do prefácio do livro. Além disso, está previsto um bate-papo entre elas para que os frequentadores do evento conheçam detalhes inéditos sobre a vida e o trabalho de Chico, também revelados ao longo da obra.