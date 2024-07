“Biden tem um problema, mas quem sabe da saúde dele é ele”, diz Lula

Questionado nesta segunda-feira sobre a possível substituição de Joe Biden por outro candidato do partido Democrata nas eleições do Estados Unidos, o presidente Lula afirmou que o americano de 81 anos “tem um problema”, mas que só ele sabe da própria condição de saúde. Ele também chamou o adversário de Biden, Donald Trump, de “cidadão mentiroso”, ao comenta o debate entre os dois, realizado na semana passada.

“É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de um outro país. É muito difícil porque depois do resultado eleitoral a gente tem que conviver com quem ganhou as eleições, então você não precisa, você tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu, pessoalmente gosto do Biden, já encontrei com o Biden várias vezes, sabe? Eu acho que o Biden tem um problema, que ele tá andando mais lentamente, ele tá demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden”, declarou Lula, em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana (BA).

O petista então comentou que visitou o ex-presidente José Sarney, de 94 anos, no Maranhão, no último dia 21 de junho, e que o emedebista está preocupado com as eleições de 2026. “Eu pensei que ele tava aposentado, tá não. A cabecinha dele tá a mil por hora. Eu fui visitar o Fernando Henrique Cardoso na semana passada, tá com 93 anos também, a cabeça tá boa. Falando mais lentamente por causa da idade. Eu fui visitar todas as pessoas que já passaram de 80 e poucos anos, que estão meio em situação de saúde precária”, comentou, em referência aos encontros privados que teve na semana passada com FHC, o jornalista Mino Carta, o filósofo Noam Chomsky e o escritor Raduan Nassar, em São Paulo.

“É melhor eles tomarem uma decisão”

Voltando a falar de Biden, Lula afirmou que uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir a vida inteira para ele mesmo. “Então o Biden é que tem que avaliar. Se ele tá bem, ele é candidato, tudo bem, ele acha que tá em condições, ótimo. Mas se ele não tá, é melhor eles tomarem uma decisão”, afirmou. “O que foi chato e desagradável que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden. Primeiro, do outro lado um cidadão mentiroso, porque, segundo o New York Times, contou 101 mentiras no debate, e do outro lado o Biden com uma certa morosidade para responder as coisas. Mas quem sabe da saúde dele é ele, não sou eu”, complementou.

O petista então disse achar que essa situação tem que ser levada muito em conta, porque a eleição nos Estados Unidos é muito importante para o resto do mundo, não apenas para o país norte-americano. “Porque a depender de quem ganhe e a depender de que política externa que quer ter os Estados Unidos, a gente pode melhorar ou a gente pode piorar o mundo, e eu acho que é importante a gente levar em conta que é preciso melhorar o mundo, o mundo precisa ficar mais humano, o mundo precisa ficar mais solidário, mais fraterno, mais humanista, a verdade é essa, as pessoas estão muito raivosas, as pessoas estão muito muito irritadas”, avaliou.

Torcida por Biden

Para finalizar sua fala, Lula disse que fica “torcendo pelo Biden, Deus queira que ele esteja bem de saúde, que ele possa concorrer”, mas lembrou da própria impossibilidade de concorrer em 2018, quando o candidato petista foi o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Se não, o partido Democrata pode indicar outra pessoa. Aqui eu tava preso, eu indiquei o Haddad. Faltava poucos meses para campanha e o Haddad teve uma boa participação na campanha pelo curto prazo que ele participou”, afirmou.

“Mas é isso: o Biden tem que contar até dez e saber o seguinte: eu vou ou não vou? Eu posso ou não posso? Eu tô em condições ou não tô? Só ele pode dizer”, concluiu o presidente.