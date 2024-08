Beto Richa pede à Casa Civil gastos do governo com crise na Venezuela

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Beto Richa (PSDB-PR) pediu nesta quinta-feira informações à Casa Civil da Presidência da República sobre os custos que o governo brasileiro teve até agora com os reflexos da crise na Venezuela.

No pedido, encaminhado ao ministro Rui Costa, o ex-governador do Paraná pergunta quanto já foi gasto pelo governo federal na Operação Acolhida, lançada em 2018, para dar abrigo aos venezuelanos que entraram no território brasileiro em busca de refúgio.

Também questiona qual a fonte dos recursos que estão sendo empregados por cada um dos ministérios envolvidos na ação humanitária e se parte desse dinheiro foi remanejado de outros programas do governo que teriam o objetivo de atender brasileiros.

Além disso, Richa quer saber quanto o governo federal tem gastado para dar apoio às embaixadas do Peru e da Argentina, cujos representações em Caracas estão agora sob a supervisão do Brasil.

“Lula precisa tomar uma posição clara. Quanto esta crise do país vizinho está custando para nós, brasileiros? Onde estão as atas da eleição presidencial? Seguindo a tradição de nossa diplomacia, obviamente que não iremos nos intrometer em assuntos internos de outro país. Mas precisamos ter uma posição firme”, diz o deputado.