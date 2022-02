Bebê com Covid-19 morre na fila de espera por leito de UTI no DF

A falta de planejamento do governo de Ibaneis Rocha no Distrito Federal, que não consegue atender com leitos de UTI o avanço dos caos de Covid-19 registrados desde o fim do ano passado, fez nesta quarta uma vítima de um ano e quatro meses.

O caso foi registrado no Hospital da Região Leste, no Paranoá. A criança deu entrada na unidade de saúde na segunda e faleceu no mesmo dia. A Secretaria de Saúde, segundo o G1, lamentou a morte e disse que “não houve desassistência à criança”, apesar dela não ter chegado a ir para um leito de UTI.