Barroso já tem data para passar comando do TSE a Fachin e Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, eleitos presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente, tomarão posse no próximo dia 22 de fevereiro, às 19h.

A cerimônia marcará a despedida do presidente Luís Roberto Barroso, que está à frente da Corte desde maio de 2020.

Fachin e Moraes foram eleitos em plenário, por meio de urnas eletrônicas, no dia 17 de dezembro do ano passado.

Fachin comandará o TSE até 17 de agosto. Depois, passará a bola para Moraes. “Saúdo não somente com alegria, mas com tranquilidade o fato de que o processo eleitoral brasileiro estará sendo conduzido pelas mãos honradas dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes”, disse Barroso no dia da eleição da dupla.