Banco do Brasil anuncia R$ 50 mi a programa de catadores de recicláveis

A Fundação Banco do Brasil anunciará na 11ª edição da Expocatadores, que acontece na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, o resultado do edital do programa Cataforte. Feita sob coordenação do governo federal e executada em parceria com o BNDES, a iniciativa investirá 50 milhões de reais na estruturação e impulsionamento das atividades das redes de cooperativas e de associações de catadoras e catadores de materiais recicláveis, além de fortalecer a cadeia da reciclagem em todo o país.

Presidente da Fundação do BB, Kleytton Morais ressaltou a contribuição dos trabalhadores da categoria ao programa.

”O novo Cataforte, política pública construída com a participação ativa dos movimentos dos catadores, é imprescindível para o exercício da autonomia plena e cidadania dos públicos mais vulneráveis da sociedade brasileira e reforça o compromisso da Fundação com a sustentabilidade e a economia circular”, disse.

O evento contará com ações como a coleta de resíduo eletrônico no estande da Fundação BB, em parceria com o programa Recicle, e a doação dos materiais utilizados no estande após o encerramento do evento.

A Expocatadores no Anhembi, em São Paulo, de 18 a 20 de dezembro. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site oficial do evento: expocatadores.com.br/inscricoes/.

