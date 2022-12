Bancada do PL se reúne pra decidir se Marinho disputará comando do Senado

A bancada do PL no Senado está reunida na manhã desta quarta-feira, na sede do partido em Brasília, para decidir se o senador eleito Rogério Marinho será candidato na eleição para o comando da Casa, contra o atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD. O encontro foi marcado para começar às 8h30.

O ex-ministro do Desenvolvimento Regional quer disputar o cargo, mas só deverá lançar sua campanha após obter o aval dos futuros colegas. O partido de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro terá 14 senadores a partir do ano que vem, a maior bancada da Casa. Entre eles, há quem prefira já compor com Pacheco para conseguir outros postos importantes no Senado.

Dentro do PL, uma avaliação é que a iniciativa serviria para barganhar com o atual chefe da Casa, ou, em outras palavras, criar uma dificuldade para depois vender facilidade.