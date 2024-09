Autor de “Cidade de Deus” lança livro juvenil

Autor do romance Cidade de Deus, de 1997, Paulo Lins vai lançar um novo livro, direcionado ao público jovem, em coautoria com a escritora Flávia Helena. Intitulada Criação do Novo Mundo, a obra chegará às livrarias neste mês e conta com ilustrações de Guilherme Campello.

Lançado pela editora Nova Fronteira, o livro combina elementos da cultura brasileira com desafios universais da juventude, a partir a história de Miguel, um jovem que luta contra a monotonia das obrigações cotidianas e encontra uma oportunidade de mudança quando seu amigo, Saci-Pererê, surge no mundo dos videogames.

Com o apoio de sua amiga Luísa, Miguel embarca em uma missão para criar um novo mundo, onde tudo é possível, desde jardins de doces a palácios. No entanto, as criações de ambos logo se tornam um problema com o surgimento de Brutus, uma criatura que traz caos e captura seus amigos. Para restaurar a paz, eles precisam unir forças e superar suas diferenças.