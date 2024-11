Ausente da COP29, Lula defende exploração de petróleo na foz do Amazonas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula recebeu, nesta terça, um grupo de senadores e políticos da região Norte do país que defendem a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas.

Segundo Omar Aziz, um dos integrantes da conversa, Lula defendeu a exploração de petróleo na região pela Petrobras. O tema provoca críticas de ambientalistas e vai na contramão da própria pregação do governo na Conferência do Clima da ONU em Baku, no Arzebaijão.

“O presidente disse que vai também realizar essa obra importante. Nós estamos perdendo muito petróleo para a Guiana Francesa, que está absorvendo esse petróleo. Isso é um campo só”, disse Aziz a jornalistas na saída do encontro com Lula.

Já o senador Eduardo Braga disse que Lula deu a entender que o licenciamento para a Petrobras atuar na região será liberado pelo governo.

“Ele disse que os estudos estão acontecendo. O governo deverá licenciar a área para poder fazer as prospecções de exploração e de pesquisa na região da faixa equatorial”, disse Braga.