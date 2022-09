Augusto Aras ‘acha que deve servidão a Bolsonaro’ na PGR, diz Simone Tebet

A candidata Simone Tebet reuniu-se na manhã desta terça com integrantes da Associação Nacional dos Procuradores da República, em Brasília. No encontro, ela assumiu o compromisso de escolher o procurador-geral da República a partir da lista tríplice preparada pelo Ministério Público. Ela bateu pesado em Augusto Aras, ao acusar o chefe da PGR de engavetar processos e denúncias para proteger o presidente da República, de quem “acha que deve subserviência”.

“Quanto está fazendo falta essa independência, de não ter um procurador-geral que veio de uma lista votada pela instituição. Por ter sido escolhido por livre nomeação do presidente da República, acha que deve subserviência, acha que deve servidão ao presidente da República”, disse Simone.

Ela lamentou o que definiu, justamente, como a “ausência de independência” da Procuradoria-Geral da República neste momento. “Matou a investigação de um grande escândalo de corrupção da compra de vacinas, senta em cima de processos e denúncias”, disse.

Para Simone, a postura do procurador tem consequências negativas para o MP, como instituição: “O MP fica fragilizado a partir do momento que seu chefe não atende aos interesses da sociedade, mas do presidente de plantão”, pontuou. “Isso fragiliza a democracia e, consequentemente, cria essa desarmonia. O Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego e renda se não fizermos o dever de casa no que se refere à pacificação com harmonia entre os poderes.”