Atlas: atual prefeito e candidato petista estão empatados em Campinas

Em nova rodada da pesquisa Atlas Intel divulgada nesta quinta-feira, o atual prefeito e candidato à reeleição Dário Saadi (Republicanos) e Pedro Tourinho (PT) estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral à prefeitura de Campinas (SP).

Com 32,5% das intenções de voto, Saadi lidera a corrida seguido por Tourinho, com 31%. Na sequência, aparecem Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 14%, Wilson Matos (Novo), com 6,5%, e Angelina Dias (PCO), com 0,8%. Os indecisos são 5,4%, e aqueles que votam em branco ou nulo, 9,8%.

Em um eventual segundo turno, Saadi venceria seus dois principais concorrentes. Neste cenário, ele possui 46% das intenções de voto, contra apenas 37% de Tourinho. Em uma disputa contra Zimbaldi, o atual prefeito receberia 43% dos votos, contra apenas 26% do adversário.