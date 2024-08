Até outubro, Câmara terá sessões em plenário apenas em nove dias

Apesar do fim do recesso parlamentar, os deputados vão trabalhar em ritmo mais do que lento até as eleições municipais de outubro.

A Casa decidiu realizar sessões em plenário em apenas nove dias nesse dois meses. Serão duas semanas de esforço concentrado em agosto (12,13 e 14 e 26,27 e 28) e uma em setembro (9, 10 e 11).

A pauta dos deputados tem, entre as matérias prioritárias, o texto que regulamenta a reforma tributária sobre o funcionamento do comitê gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir os atuais ICMS e ISS.