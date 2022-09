Assessor de Ciro, Mangabeira Unger reedita ‘O que a esquerda deve propor’

Roberto Mangabeira Unger fez um novo texto de apresentação do seu livro “O que a esquerda deve propor”, publicado originalmente em 2005 e que ganhará reedição neste ano pela Leya.

Professor de Havard, Unger vive nos EUA mas está no Brasil para colaborar com a campanha de Ciro Gomes (PDT). A relação dos dois vem desde os anos 1990, quando o filósofo baiano deu aulas para Ciro na universidade americana e anos mais tarde foi seu assessor de campanha à presidência pelo PPS em 1998.

Em 2005, Unger, que era um feroz crítico do lulismo, aceitou o cargo de ministro-chefe da recém criada Secretaria de Assuntos Estratégicos, onde ficou até 2009 e para onde voltou em 2015, já no governo Dilma Rousseff (PT). No livro “O que a esquerda deve propor”, ele faz uma crítica à social-democracia contemporânea e dá exemplos de suas ideias aplicadas a situações específicas dos Estados Unidos e da Europa.

A apresentação da nova edição traz as suas propostas no tema para o Brasil. O autor sugere que a esquerda deve parar de insistir em trocar o capitalismo pelo socialismo e buscar alternativas institucionais para que o estado seja um mediador entre o trabalhador e os meios de produção.

Ele propõe a “democratização da economia de mercado que supere o abismo entre as vanguardas e as retaguardas da produção, faça o sistema financeiro servir à agenda produtiva da sociedade – em vez de servir a si mesmo – e assegure que, numa época de precarização do emprego, o trabalho livre seja livre de fato”.

